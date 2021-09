Le Bruxellois Jérémie Makiese, gagnant de The Voice, représentera la Belgique à l'Eurovision

Jérémie Makiese, gagnant de la 9e édition de The Voice Belgique, représentera la Belgique lors du concours Eurovision de la chanson 2022, a annoncé mercredi la RTBF. La Belgique est le premier pays à confirmer son candidat pour le concours, qui aura lieu en mai prochain en Italie.



Le Bruxellois de 20 ans a remporté en avril dernier la version belge du concours de chant télévisé The Voice notamment grâce à son interprétation du titre "Jealous" de Labrinth. Après sa victoire, il a signé un contrat chez et a décidé de se consacrer à Universal Music complètement à la musique et au football, ses deux passions.

En 2021, le concours Eurovision de la chanson avait été remporté par le groupe de rock italien Måneskin avec la chanson "Zitti e buoni".