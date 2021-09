Les youtubeurs McFly et Carlito ont traversé la Méditerranée à la rame (vidéo)

Samedi matin, les deux youtubeurs français sont partis de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes Maritimes en France. Leur objectif : rejoindre Calvi en Corse en barque dans une traversée de la Méditerranée et ils ne pouvaient pas rêver de meilleures conditions météorologiques, avec un temps ensoleillé, un faible vent et une température oscillant entre 14 et 20°C.

Et c’est chose faite, ils ont rejoint les côtes corses vers 3h30 du matin. Les deux Français ont fait une traversée de 190 km dans une petite embarcation type « Rames Guyane », long de 8 mètres et large d'1m60. Cette épopée s'est faite sans assistance en 17 heures et 33 minutes, soit bien mieux que les 49 heures envisagées sur le site dédié à la traversée en partenariat avec RedBull.

Le défi a servi à récolter une cagnotte pour Société nationale de sauvetage en mer, chargée en France de sauver bénévolement des vies humaines en danger en milieu maritime. D’ailleurs, il est toujours possible d’y participer et les compteurs affichent actuellement un peu plus de 5700 euros.

Mais d’où vient cette initiative ?



Il y a un peu moins d’un an, dans une vidéo postée le 27 septembre 2020 sur leur chaine, McFly et Carlito perdait les "Youtube Warrior" face à Inoxtag et Michou. Le gage lancé par les gagnants était de traverser la méditerranée à la rame.