Francis Lalanne manifeste contre la vaccination et le pass sanitaire pourtant il en a un

C'est une information qui peut étonner et qui est reprise par plusieurs journaux français ce mercredi matin. Le chanteur Francis Lalanne qui a participé à plusieurs manifestations anti-vaccin et qui est contre l'imposition du pass sanitaire en France en a pourtant un en sa possession.

Le chanteur qui a passé le week-end dernier en Haute-Loire et qui a été aperçu samedi au près de nombreux manifestants anti-vaccin et anti-pass sanitaire au Puy-en-Velay, en a profité pour faire du tourisme le dimanche suivant. Et pour visiter les monuments tels que le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe, la statue Saint-Joseph d'Espaly-Saint-Marcel, la cathédrale du Puy et la statue Notre-Dame du Puy, Francis Lalanne a présenté sur son smartphone son propre pass sanitaire...

Incrédules les passants qui apercevaient le chanteur se sont demandés s'il s'agissait bien de lui.

Sébastien Béraud, son ami agriculteur a nuancé dans le média "La Montagne" les prises de position du chanteur: "Francis n'est pas contre le pass sanitaire, il est contre l'obligation de se faire vacciner."