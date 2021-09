Ryan Reynolds et Will Ferrell créent la surprise: ils forment un duo étonnant en CHANTANT

Ryan Reynolds et Will Ferrell tournent actuellement ensemble une comédie de Noël intitulé "Spirited". Entre les prises, les deux acteurs se sont amusés à reproduire une interprétation de la chanson "Grace Kelly de Mika" sur Tiktok. Les deux acteurs visiblement très heureux ont récolté 25 millions de cliques pour cette interprétation teintée de bonne humeur. C'est l'occasion pour les fans de découvrir le cocktail détonnant que peut former la collaboration entre ces deux acteurs en attendant avec impatience la sortie du film.