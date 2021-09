Cette promesse de Jalil Lespert à Laeticia Hallyday, actuellement très difficile à tenir…

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont confiés pour la première fois sur leur vie amoureuse dans les colonnes de Paris Match. Les deux amoureux racontent notamment les détails de leur rencontre. Et la veuve du Taulier en a profité pour rappeler à son compagnon qu’il n’a toujours pas honoré une de ses promesses. Mais Jalil Lespert bénéficie de circonstances atténuantes…

En effet, le réalisateur franco-algérien s'est engagé à emmener sa belle faire un pèlerinage en Kabylie. Malheureusement, la pandémie de coronavirus ne permet pas de concrétiser ce projet : "Avec la crise sanitaire, il est difficile de l'envisager pour l'instant. Mais on ira, c'est sûr. En attendant, Laeticia a rencontré ma famille là où j'ai grandi : entre la banlieue parisienne et Ménilmontant."

Laeticia Hallyday aimerait en savoir plus sur l’enfance de son nouveau chéri, comme elle connaissait celle de Johnny. "Je voulais qu'il voie mes amis d'enfance, les pêcheurs de l'étang de Thau, la Camargue..." Autant de paliers qu’ils ont réussi à franchir ensemble pour construire une relation qui puisse résister à l’épreuve du temps.



Le voyage en Kabylie sera sans doute pour plus tard. D’ailleurs, d’après Jalil Laspert, Laeticia Hallyday a "une vision précise de la manière dont les choses vont se dérouler". Et Laeticia Hallyday de rappeler l’essentiel : "Jalil et moi avons des valeurs et des rêves communs."