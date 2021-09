Cette star de YouTube partage par erreur une vidéo où elle demande à son fils de mieux pleurer pour la caméra

Jordan Cheyenne a provoqué un scandale en publiant par mégarde une vidéo dans laquelle elle demande à son fils de pleureur de manière plus convaincante.

La YouTubeuse Jordan Cheyenne entendait visiblement rentabiliser la peine réelle de son fils. Dans une séquence intitulée "We are heartbroken", soit "Nous avons le cœur brisé", la jeune femme apprend à ses fans que leur chiot est atteint du parvovirus, une maladie qui affecte très sévèrement les chiots qui ne sont pas vaccinés.

Alors que son fils semble bel et bien attristée par la nouvelle, Jordan Cheyenne lui demande de "faire semblant de pleurer", et de se rapprocher de la caméra. "Je pleure! Maman, je pleure vraiment là, sérieusement", répond l’enfant.

La YouTubeuse noie son fils de consignes pour mieux mettre en scène son émotion. "Il faut qu’ils voient ta bouche. Regarde la caméra", ordonne-t-elle.

Avec ces images, partagées par erreur, Jordan Cheyenne s’est attirée les foudres des internautes, condamnant une quête du buzz à tout prix. "La vidéo de Jordan Cheyenne est tellement dérangeante et difficile à regarder. Les réseaux sociaux peuvent être si sombres", a notamment commenté un twittos.



La blogueuse a finalement présenté ses excuses et décidé de fermer son compte YouTube où elle comptait 538.000 abonnés. "Je me mets complètement hors ligne, et j’arrête toutes les vidéos qui me rapportent de l’argent. Je suis dégoûtée par ce que j’ai fait. Il n’y a pas d’excuses pour cela", a-t-elle expliqué.