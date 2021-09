La princesse Beatrice affiche son ventre très arrondi quelques semaines avant la date prévue de son accouchement

La princesse Beatrice d'York ne sait plus cacher qu'elle attend un heureux événement prévu à l'automne. La petite-fille de la Reine d'Angleterre qui est enceinte de son premier enfant a effectué une sortie officielle ce mercredi dans un hospice pour enfants au cours de laquelle elle a enterré une capsule temporelle.

La femme de 33 ans affichait un grand sourire quand elle a rencontré les enfants et le personnel de l'établissement caritatif Russell House de l'association "Forget Me Not".

Vêtue d'un manteau beige, la cousine du prince William n'avait pas peur de se salir pendant qu'elle creusait un trou dans la pelouse du centre pour y déposer cette fameuse capsule.

Evoquant l'association "Forgot Me Not", qui fournit des soins de fin de vie, un soutien en cas de deuil et des conseils, Beatrice a déclaré : "Au cours des 10 dernières années, l'association a soutenu plus de 800 familles. Quand les gens me demandent pourquoi je suis devenu la patronne de cet incroyable organisme de bienfaisance, je n'ai qu'à leur expliquer à quel point ce centre et l'organisme de bienfaisance sont devenus une partie importante de la communauté et à quel point c'est un événement important pour nous d'être ici aujourd'hui et d'être capable d'y célébrer les 10 ans de soutien offert à cette communauté."