Etrange découverte en Italie: un "poisson cochon" retrouvé au large de l'île d'Elbe (photos)

Un étrange animal a été découvert début septembre au large de l'île d'Elbe, en Italie. Entre le poisson et le cochon, ce spécimen a le corps d'un requin et la tête d'un cochon.

L'animal a été retrouvé en pleine mer et malheureusement mort, début septembre, au large de l'île d'Elbe, en Italie. Ce sont des officiers de marine italiens qui ont fait l'étrange découverte lors d'une sortie en mer. Le "poisson cochon" se trouvait là, flottant dans l'eau sans vie. Il a le corps d'un requin et la tête d'un cochon, avec un museau ressemblant à un groin. Il porte particulièrement bien son nom puisqu'il émet un grognement lorsqu'il sort de l'eau, tel un cochon.



© FACEBOOK - Isola d'Elba App

Ce drôle de spécimen est en réalité très rare et se nomme scientifiquement "Oxynotus Centrina". On l'appelle plus couramment "poisson cochon" et on le retrouve habituellement à plus de 500 mètres de profondeur. Il mesure environ un mètre et peut atteindre 1,50 mètres. Il se nourrit principalement de crustacés et de mollusques, il est donc inoffensif pour l'homme.

L'Oxynotus Centrina se trouve sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Il est en effet considéré comme en voie de disparation. D'après le quotidien britannique The Mirror, il n'est cependant pas rare d'en retrouver au large de ce l'archipel toscan. "Dans la mer de l'archipel toscan, si riche en biodiversité, il n'est pas rare de trouver ce poisson, et je peux dire sans me tromper que je reçois souvent des rapports me signalant des 'poissons-cochons' qui ont fini dans les filets de pêche locaux", a témoigné Yuri Tiberto, de l'aquarium de l'île d'Elbe, dans le quotidien anglais.