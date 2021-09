"Je craque parfois", les confidences de Louane sur son quotidien de chanteuse et jeune maman

La chanteuse Louane s'est confiée sur son quotidien mouvementé auprès de ses abonnés sur Instagram. Assumer son rôle de maman et de star n'est pas toujours chose facile, cela demande pas mal d'organisation. A la question de savoir comment elle garde le sourire face à toute situation, la chanteuse avoue qui lui arrive de craquer et d'avoir "des journées de merde".

Telle qu'on la connaît, la chanteuse Louane reste toujours sincère et naturelle. Elle se montre honnête avec ses abonnés sur Instagram et elle l'a encore prouvé ce vendredi. Dans une story sur le réseau social, la jeune maman a en effet proposé une petite boîte à questions pour celles et ceux qui auraient des questions à lui poser.

"Quel genre de remède utilises-tu pour toujours avoir le sourire à chaque situation ?", lui demandait notamment une abonnée. Avec beaucoup d'honnêteté, la chanteuse a confié que son quotidien n'était pas toujours aussi rose qu'on ne pourrait le penser. "J'ai littéralement pas le sourire à chaque situation. Ça n'engage que moi mais je pense que c'est important de vivre ses émotions. Je craque parfois. J'ai des journées de merde parfois comme tout le monde. Faut essayer de passer au-dessus des choses mais j'essaye de positiver le plus souvent (Mais aujourd'hui, je vais bien)", a-t-elle répondu.

Assumer son rôle de jeune maman et son rôle de chanteuse n'est en effet pas toujours chose aisée. Un jeune enfant, ce n'est pas de tout repos. Mais la jeune femme ne semble, visiblement, rien laisser paraître et apporte plein d'ondes positives à travers son compte Instagram.



© Capture d'écran Instagram @watchoutforthetornado