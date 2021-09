Marion Cotillard a reçu un prix qui honore toute sa carrière au Festival du film de Saint-Sébastien (vidéo)

L'actrice française a été honorée pour l'entièreté de sa carrière à seulement 45 ans ce vendredi 17 septembre lors du Festival du film de Saint-Sébastien, en Espagne. Marion Cotillard a évoqué, avant la cérémonie, ses doutes et sa pression constante, selon ses mots.

L'actrice Marion Cotillard, 45 ans, a été honorée pour l'ensemble de sa carrière au festival du film de Saint-Sébastien en Espagne. Elle y a reçu, lors de la cérémonie d'ouverture, le "prix Donostia", nom basque de Saint-Sébastien, ville balnéaire du Pays basque dans le nord de l'Espagne où se tient le festival depuis 1953. Face à une telle distinction, l'actrice n'a pu retenir son émotion et a même eu la larme à l'oeil.

Ce prix lui a été remis par l'actrice espagnole Pénélope Cruz. Le prix Donostia a été décerné pour la première fois en 1986 et a récompensé par le passé Meryl Streep, Richard Gere ou encore Robert De Niro.

Il sera également remis cette année à un acteur, la star hollywoodienne Johnny Depp. Ce choix a suscité une certaine polémique, l'interprète de Jack Sparrow dans "Pirate des Caraïbes" ayant été au centre d'un récent procès contre un tabloïd britannique qui l'a accusé d'avoir été un mari violent envers son ex-épouse Amber Heard. Le festival international du film de Saint-Sébastien doit se tenir jusqu'au 25 septembre.

Une actrice qui doute

Marion Cotillard a évoqué vendredi les doutes qui la traversaient avant chaque tournage, disant redouter en permanence de ne pas "être à la hauteur". Interrogée en conférence de presse quelques heures avant la cérémonie d'ouverture du festival, l'actrice française, récompensée par un Oscar pour son interprétation d'Édith Piaf dans "La Môme" (2007), a assuré ressentir en permanence "cette pression".

"C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, à chaque film que je commence je ne sais jamais si je vais être à la hauteur", a insisté l'actrice, coproductrice d'un documentaire sur de jeunes activistes projeté au festival: "Bigger than Us", de Flore Vasseur.

Interrogée sur ses modèles cinématographiques, Marion Cotillard a cité Greta Garbo. "Quand j'étais petite j'étais une grande admiratrice de Greta Garbo car c'était l'actrice favorite de ma mère", a raconté l'actrice qui a brillé à l'écran avec des réalisateurs prestigieux comme Woody Allen, Christopher Nolan, Steven Soderbergh ou Jacques Audiard.

"Je suis très touchée par les gens qui ont cet équilibre entre féminin et masculin", a-t-elle expliqué, avant de faire l'éloge de l'industrie cinématographique française. "La France est un pays de cinéma, c'est là où ça a été créé, c'est dans l'ADN culturel du pays... Il y a quelque chose dans la culture qui est nécessaire et qui célèbre la vie, qui la questionne. Et c'est aussi dans l'esprit français de se questionner", a-t-elle poursuivi.