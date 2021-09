Un perroquet, fan de Beyoncé, interprète "If I Were a Boy"... comme personne (vidéo)

Cela fait un an qu’un perroquet d'un parc animalier britannique étonne les foules en chantant l'un des plus grands succès de Beyoncé. Chico, le perroquet amazone à couronne jaune, se produit tous les jours pour ses fans au Lincolnshire Wildlife Park.

Les images de sa version du tube R&B de 2008 de Beyoncé - If I Were a Boy - sont devenues virales après que le parc a décidé de partager ses talents avec le monde entier. On peut entendre Chico chanter les premières lignes de la chanson tandis que les visiteurs du parc rient en arrière-plan.

"Chico est certainement l'une des principales attractions du parc", a déclaré Sophie, membre du personnel, au journal autrichien Heute. "Il s'entend bien avec les gens ainsi qu'avec les autres oiseaux". Et comme Chico n'a que neuf ans, il continuera probablement à attirer des visiteurs dans le parc pendant de nombreuses années encore.

Les fans fidèles de l'oiseau ont inondé la page Facebook du parc pour demander à Chico de chanter leurs chansons préférées. "S'il vous plaît, nous avons besoin de voir et d'entendre plus de Chico ! !!" a écrit un fan.