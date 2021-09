La princesse Beatrice d’York a donné naissance à une petite fille

Beatrice d’York a mis au monde une petite fille. La princesse et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, ont gardé la nouvelle secrète pendant le week-end, relate le Tatler. Mais Buckingham Palace a annoncé aujourd'hui l'arrivée de la fille du couple le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, à l'hôpital de Chelsea et Westminster, à Londres.



Le bébé pèse 2,5 kg. Les grands-parents et arrière-grands-parents du bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. La famille a déclaré qu'elle souhaitait remercier tout le personnel de l'hôpital pour les soins prodigués. La princesse Beatrice et son enfant se portent bien, précise le communiqué. "Ils ont hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf", ajoute le communiqué.





Christopher est le premier enfant de son mari, issu d'une précédente relation. La petite fille est le premier petit-enfant du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson. Elle est la 12e arrière-petite-fille de la Reine.