Anthony Johnson, acteur de House Party" et "Friday", est décédé

Anthony Johnson, est décédé, selon TMZ. L’acteur américain a été trouvé sans vie dans un magasin au début du mois à Los Angeles et transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort. Pour l'instant, la cause du décès n'a pas été communiquée.

La carrière du comédien a décollé en 1990 après qu'il ait obtenu le rôle d'E.Z.E. dans "House Party" et qu'il ait continué à faire du stand-up dans tout Los Angeles.

Par la suite, il est apparu dans des films comme "Lethal Weapon 3" et "Menace II Society" avant de décrocher le rôle d'Ezal dans la comédie "Friday" en 1995.

A.J. a ensuite joué dans près de 50 films et séries télévisées, dont "Moesha", "Martin", "Malcolm & Eddie", "The Players Club" et "I Got the Hook Up" et sa suite. Il avait été choisi pour reprendre son rôle dans le prochain "Vendredi dernier".

Il avait 55 ans.