Harry et Meghan ne commandent JAMAIS la même nourriture à bord d’un avion: voici pourquoi

Une hôtesse de l'air dévoile pourquoi Harry et Meghan ne pouvaient pas commander les mêmes plats et boissons sur un vol "à risque". Meghan Markle et le prince Harry ont fait un voyage à Tromso, en Norvège, en 2017. La petite ville située au milieu du cercle polaire arctique, bien connue pour ses vues imprenables sur les aurores boréales, est l'endroit où le duc de Sussex a demandé Meghan en mariage. L’hôtesse de l'air qui était à bord a révélé ce qu'ils ont commandé ce jour-là et pourquoi le couple ne pouvait pas avoir la même nourriture.

"Harry et Meghan ont été charmants pendant tout le vol. Ils ont dit à la compagnie aérienne qu'ils voulaient être traités comme des passagers normaux, donc nous n'avons fait aucune exception ou service spécial pour eux", a-t-elle déclaré.

Un vol à destination de Tromso dure plus de trois heures, et l'hôtesse de l'air a expliqué que, comme tout autre passager, le couple a décidé de commander de la nourriture à partir du menu de bord.

"Au début du vol, ils ont regardé le menu et je pouvais voir qu'ils discutaient de ce qu'ils allaient commander. Lorsque nous sommes passés avec le chariot de service, ils m'ont arrêtée et m'ont demandé une boisson et une collation", a-t-elle expliqué.

Le membre de l'équipage a révélé que Meghan avait opté pour une option très britannique. "Harry a pris un thé pour le petit-déjeuner et un muffin au citron et Meghan a également pris du thé, mais elle a choisi des sablés - un choix très britannique".

Cependant, l'hôtesse de l'air a trouvé intéressant que le couple ait commandé deux types de thé et d'en-cas différents et a estimé qu'ils "devaient" le faire car prendre le même repas pouvait les exposer à un risque élevé.

"Je dirais qu'ils ont commandé des choses différentes parce qu'ils devaient le faire", a-t-elle révélé. Les membres de la famille royale, ainsi que d'autres personnes considérées comme "à risque", suivent souvent ce genre de procédures.

"Les pilotes ne peuvent pas manger la même chose, par exemple, et les hôtesses de l'air doivent s'assurer qu'ils mangent des repas différents pendant le vol. C'est pour éviter qu'ils ne tombent malades en même temps. C'est une procédure de sécurité en cas d'intoxication alimentaire. L'un peut tomber malade mais pas l'autre", explique l'hôtesse de l'air.

"Leur garde du corps a également commandé autre chose" a-t-elle ajouté.

La famille royale a en effet mis en place de nombreux protocoles pour éviter les intoxications alimentaires, notamment en voyage. Il est rapporté que les membres les plus âgés de la famille royale doivent éviter les crustacés ou tout type de fruits de mer pendant les voyages officiels, selon l'Express.