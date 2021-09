Kiefer Sutherland raconte quand Julia Roberts l’a quitté 3 jours avant leur mariage pour un autre acteur: "Ce serpent prétendait être mon ami"

Au cours des deux dernières décennies, Julia Roberts et Keifer Sutherland ont connu des carrières explosives et des relations amoureuses. Cependant, au début des années 90, ils formaient un couple hollywoodien de premier plan qui préparait un énorme mariage, relate le New York Post.

À 23 ans, Julia Roberts avait déjà à son actif Pretty Woman, Steel Magnolias et Sleeping With the Enemy. Elle avait également été séduite par la star de 24 ans. Kiefer Sutherland et Julia Roberts étaient tombés amoureux sur le tournage du film Flatliners en 1990. Julia Roberts a même rompu ses fiançailles avec Dylan McDermott, sa co-star dans Steel Magnolias, pour être avec Keifer Sutherland. L'acteur de Stand By Me était également toujours marié à sa première femme, Camelia Kath.



A cette époque-là, les co-stars de Flatliners se préparent à un mariage le 14 juin 1991 que le monde entier attend avec impatience. "Cela allait être le mariage fantaisiste de la décennie", rapportait People à l'époque.

Selon la rumeur, Keifer Sutherland tient compagnie à une go-go danseuse de 24 ans nommée Amanda Rice. Cependant, le couple va de l'avant avec leurs fiançailles. Mais trois jours seulement avant le grand jour, Julia Roberts quitte son fiancé pour le meilleur ami de Keifer, Jason Patric.



Le jour du mariage annulé, Kiefer Sutherland quitte la maison de Julia Roberts. Pendant ce temps, la star de Mange, Prie, Aime passe un séjour en Irlande avec Jason Patric, l’ami de Kiefer. "Quand je mettrai la main sur Jason, je le déchirerai membre par membre", a dit Sutherland à l'époque via The Standard. "Ce serpent prétendait être mon meilleur ami et pendant tout ce temps, il en avait vraiment après ma copine".



L’histoire d’amour de Jason Patric et Julia Roberts n’a pas duré.

Kiefer Sutherland a révélé comment il a pardonné à Jason Patric après le triangle amoureux de Julia Roberts. En 2006, Sutherland est revenu sur cette période avec du recul. "Je félicite Julia d'avoir vu à quel point nous étions jeunes et idiots, même à la dernière minute, même si c'était douloureux et difficile", a-t-il déclaré à Rolling Stone. Dieu merci, elle l'a vu."

En ce qui concerne la relation de Sutherland et Patric, en 2012, ils ont joué ensemble dans le spectacle de Broadway, That Championship Season. Les anciens amis se sont réconciliés au début des années 2000. "La vérité d'où je viens : vous tombez amoureux, vous tombez amoureux", a déclaré Sutherland sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum. "Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Julia est une personne extraordinaire, et il l'est aussi. Le timing est ce qu'il est, et tout le monde passe à autre chose après ça".