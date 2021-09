Les derniers mots émouvants du prince Philip à son fils le prince Charles

C'est un documentaire dont la diffusion est très attendue pour les fans de la famille royale. Ce mercredi, la BBC va diffuser "Prince Philip: The Royal Family Remembers", dans lequel les membres de la famille royale vont évoquer leurs souvenirs avec le patriarche décédé le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans.

Le prince Charles révèle qu'il a appelé le duc d'Édimbourg le 8 avril pour lui demander ce qu'il aimerait faire pour son 100ème anniversaire qui devait avoir lieu le 10 juin. Apparemment, il devait aborder le sujet avec précaution, car Philip avait fait savoir qu'il ne voulait pas en discuter.

Charles a demandé à son père: "On parle de ton anniversaire?" Philip n'a pas entendu et le prince Charles a de nouveau dit: "Nous parlons de ton anniversaire! Et s'il y aura une réception!"

Mais ce que Philip lui a répondu sera probablement quelque chose dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Dans un échange poignant et prémonitoire, le duc a répondu: "Eh bien, je dois être toujours vivant pour cela, n'est-ce pas?"

Charles ne savait pas à ce moment-là que c'était probablement la dernière fois qu'il parlait à son père.

Pour conclure l'échange, le prince Charles a ri et a répondu: "Je savais que tu dirais ça!"