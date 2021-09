Nabilla cambriolée le jour de son mariage: deux suspects interpellés et présentés devant la justice ce mardi

Deux suspects ont été interpellés ce lundi par les gendarmes de l'Oise dans le cadre de l'affaire du cambriolage chez Nabilla organisé le jour de son mariage, révèle 20minutes.

L'enquête concernant le cambriolage avance et cela devrait ravir Nabilla et son mari, Thomas Vergara. Cambriolés le jour de leur mariage devant leurs proches, le 6 juillet dernier, les parents de Milann attendaient un rebondissement dans cette affaire. Et c'est chose faite! D'après nos confères du journal "20minutes", deux suspects ont été interpellés par les gendarmes de l'Oise ce lundi 20 septembre. Ils devraient même être présentés devant la justice, et plus précisément au Parquet ce mardi en fin d'après-midi.

Pour rappel, le drame a eu lieu dans la nuit du 6 juillet, jour du mariage des deux tourtereaux, dans leur chambre. Un cambriolage estimé à 170.000 euros. Quelques jours après le vol, une source proche de l'affaire avait confié à nos confrères de "BFMTV", qu'un individu avait escaladé l'un des murets de l'hôtel, était monté sur le toit pour pouvoir accéder à la chambre de Nabilla et Thomas Vergara par la fenêtre qui était restée ouverte. Après visionnage des caméras de surveillance, les enquêteurs avaient aperçu le voleur jeter des objets appartenant au couple par la fenêtre. Des traces de pas avaient également été repérées près du muret que le voleur avait escaladé.

Finalement, ce sont deux suspects qui ont été interpellés, laissant ainsi penser que le voleur que l'on aperçoit sur les caméras de surveillance avait un complice. Affaire à suivre...