"Il était une source de lumière": l'équipe de "Sex & the City", en deuil, multiplie les hommages

Willie Garson, qui incarnait Stanford Blatch dans la série Sex and the City est décédé à l'âge de 57 ans ce mardi 21 septembre, a annoncé son fils Nathen.

Il s'apprêtait à réapparaître sur nos écran et reprendre son rôle de meilleur ami de Carrie Bradshaw dans la série, mais une nouvelle tragique est venue chambouler ses futurs projets... L'acteur Willie Garson, qui incarnait Stanford Blatch dans Sex and the City, est décédé ce mardi 21 septembre à l'âge de 57 ans, comme l'a confirmé son fils Nathen sur les réseaux sociaux.

"Je t'aime tellement papa. Repose en paix. Je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t'aimerai toujours, mais je pense qu'il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus solide, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l'oublierai jamais ou ne le perdrai jamais", a-t-il écrit sur le réseau social Instagram, comme pour rendre un dernier hommage à son père.

D'après une source proche qui s'est confiée à nos confrères du site américain TMZ, l'acteur se battait contre un cancer depuis plusieurs mois. On ne sait par contre pas encore si c'est la maladie qui est la cause de son décès prématuré.