Le prince Harry et Meghan souhaitent revenir au Royaume-Uni à Noël pour apaiser les tensions

Le prince Harry et Meghan Markle envisagent de revenir au Royaume-Uni passer les fêtes de fin d'année, accompagnés de leurs enfants, a déclaré une experte royale. S'adressant au magazine Closer, Katie Nicholl a déclaré que ce voyage était "considéré comme une opportunité" pour "ouvrir la voie à une guérison de la fracture familiale".

La dernière fois que le couple a passé Noël au Royaume-Uni, c'était en 2018, sept mois après leur mariage, et Harry n'est revenu que deux fois depuis qu'il a quitté ses fonctions de membre de la famille royale en mars 2020. Meghan de son côté n'a plus remis les pieds au Royaume-Uni.

Cette visite marquerait la première fois de Lilibet Diana, âgée de trois mois, au Royaume-Uni et serait une occasion pour la Reine d'Angleterre de rencontrer son arrière-petite-fille pour la première fois.

La famille royale n'a pas vu le petit Archie depuis l'hiver 2020, lorsque ses parents ont déménagé au Canada avant de quitter officiellement le Royaume-Uni.

Et Katie Nicholl de développer: "Quand Harry et Meghan sont partis, ils ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas abandonner leur maison en Grande-Bretagne. Ils ont toujours Frogmore Cottage et leur plan était de revenir régulièrement au Royaume-Uni. Noël est considéré comme une belle occasion. Cette rencontre pourrait adoucir les tensions actuelles..."

"C'est certainement ce que veut la Reine. Le prince Charles aimerait lui voir ses petits-enfants. Ce serait une opportunité de calmer les tensions."

L'atout charme de cette réunion familiale serait la présence des enfants: "Amener leurs enfants avec eux pourrait aider à adoucir la relation difficile que le couple aurait avec d'autres membres de la famille royale, dont le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans."