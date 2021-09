La chanteuse Clara Luciani revient sur sa relation avec Julien Doré: "Un véritable alter ego artistique"

Danser mais ne rien lâcher sous la boule à facettes : Clara Luciani revient avec un deuxième album aux élans disco, idéal pour célébrer le déconfinement sans oublier quelques messages forts, comme d'habitude. Un mélange des genres réussi présent dès le premier titre "Coeur", qui donne son nom à l'album.

Clara Luciani était l'invitée du RTL INFO Avec Vous ce vendredi. Au micro d'Olivier Schoonejans, l'artiste française est revenue sur ses inspirations pour ce dernier succès. Elle nous a confié préférer quelques chansons de son répertoire, "Les fleurs" et "Au revoir". "Je pense que ce sont les chansons les plus intimes, celles qui me racontent le mieux", a-t-elle soufflé.

Pour Clara Luciani, l'important est que son public parvienne à s'approprier ses chansons. "C'est là où je me dis que c'est une bonne chanson. C'est un métier que je fais pour les autres", confie-t-elle. Dans son premier album, la chanson 'La grenade' avait connu un important succès. Une surprise pour la chanteuse qui ne s'attendait pas à un tel engouement: "Quand on écrit une chanson dans l'inimité de sa chambre, on n'imagine pas qu'elle puisse devenir, quelques années plus tard, un véritable slogan".

J'avais envie qu'il y ait un peu de lui dans ce disque-là

Clara Luciani explique qu'il lui est souvent difficile de prédire le succès d'un titre. "Je suis assez mauvaise pour analyser ça", rigole-t-elle. Avant d'ajouter: "En revanche, quelqu'un qui m'aide beaucoup pour ça, c'est ma sœur. Par exemple, quand j'ai écrit la chanson 'Le reste', j'étais à la maison, par terre, avec ma guitare quand j'ai trouvé le refrain. Je chante ce refrain et ma sœur m'arrête et me dit 'Ça c'est bon, tu gardes. C'est elle qui filtre les mélodies et qui me dit ce que je dois retenir ou non".

Dans cet album, la chanteuse interprète l'un de ses titres aux côtés de Julien Doré. Sur le plateau du RTL INFO, elle revient sur la relation qui lit les deux artistes. "C'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour différentes raisons. J'ai l'impression que c'est quand même un véritable alter ego artistique. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'on partage les mêmes idéaux. On a le même sens de l'humour un peu border. On s'entend excessivement bien donc j'avais envie qu'il y ait un peu de lui sur ce disque-là".

Le nouvel album de Clara Luciani s'intitule "Cœur". La chanteuse se produira à Forest National le 9 mars 2022.