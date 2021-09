Un homme décide (presque) d’arrêter la bière (vidéo)

La fin de l’été a sonné et l’heure est au bilan pour cet homme. Une séance d’auto-examen dans le miroir ne laisse pas de place au doute. Oui, tous ces barbecues arrosés avec les copains ont eu des conséquences concrètes : l’apparition d’une bedaine proéminente.



L’heure est venue de mettre la pédale douce sur la consommation de breuvages maltés. Et le voici qui semble avoir pris soudainement de bonnes résolutions, versant le contenu de sa bière dans le lavabo. Une duperie éhontée ! On ne le félicite pas…