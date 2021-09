Vanessa Matagne a eu un accident de voiture: elle donne des nouvelles rassurantes

Notre Miss Météo Vanessa Matagne a eu un accident de la route qui semble, fort heureusement, sans conséquence pour elle comme pour son bébé. En effet, l’épouse de Damien est enceinte, comme elle nous l’avait annoncé au mois de juin. "J'ai eu peur pour le bébé mais je sors de l'hôpital et tout semble normal. Bébé va bien", écrit-elle sur son compte Instagram.



Vanessa est revenue sur les circonstances de cet accident avec un camion, "qui ne (l’)a pas ratée". "Il n'a pas su freiner en arrivant dans le rond-point et a percuté ma portière arrière droite. J'ai été projetée contre une berme centrale et ma direction semble... morte", raconte-t-elle. "À confirmer après analyse de l'expert", précise-t-elle. On lui souhaite un prompt rétablissement.