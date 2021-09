SURPRISE totale, Harry et Meghan débarquent dans un resto de soul food de Harlem: les clients n'en reviennent pas (vidéo)

Le prince Harry a dégusté pour la première fois le fameux poulet et gaufres, un plat de soul food, dans le célèbre restaurant Melba's de Harlem. Harry et son épouse Meghan Markle se sont arrêtés au Melba's - le restaurant de la 114e rue appartenant à la légende de Harlem Melba Wilson - vendredi, après avoir visité l'école primaire PS 123.

Selon un autre client du restaurant, le duc et la duchesse de Sussex se sont vu servir du poulet frit du Sud et des gaufres au lait de poule, des rouleaux de printemps, du poisson-chat, des feuilles de chou et des ignames.

"Harry a dit que c'était la première fois qu'il essayait le poulet et les gaufres et a dit que c'était délicieux", raconte un témoin.

Le spectateur a ajouté que Harry a également dit que le chou cavalier était déjà un favori de la famille, car la mère de Meghan, Doria Ragland, prépare souvent le plat pour le couple.

Les Sussex ont également passé du temps à discuter avec Melba de l'organisation à but non lucratif City Harvest - la plus grande organisation anti-gaspillage de nourriture de la ville de New York - qui prend la nourriture des restaurants qui serait autrement gaspillée et la distribue aux programmes alimentaires de la ville.

Les clients de Melba's ont déclaré que l'apparition surprise du couple au restaurant avait presque suffi à les faire s'étouffer avec leur poulet.

"Quand ils sont arrivés, il y avait peut-être deux SUV. Mon patron m'a dit : "Qu'est-ce qui se passe ?" et je me souviens très bien avoir pensé : "Peu importe, c'est probablement une personne riche, pas de raison d'arrêter de manger". Puis il a dit : "C'est le prince Harry et Meghan !".

Un autre client a remarqué la grosse commande du duo et a dit à Meghan Markle : "J'espère que vous n'avez pas trop mangé pour le petit-déjeuner", ce qui l'a fait rire.

La propriétaire du restaurant, Melba Wilson, a déclaré au Post que le couple était "si gentil" et qu'elle leur était reconnaissante de s'être arrêtés.

"Ils apportent une lumière dans notre communauté de Harlem pendant une période difficile", a déclaré Mme Wilson, notant que le duo a entendu parler du restaurant par "le bouche à oreille".

Le restaurant a par la suite annoncé sur Twitter que les princes Harry et Markle s'étaient engagés à faire un don de 25 000 dollars pour soutenir le restaurant dans le cadre des luttes de l'industrie alimentaire touchée par le COVID-19.

"C'était un tel honneur d'accueillir le Prince Harry et Meghan, le Duc et la Duchesse de Sussex chez Melba's ! L'équipe et moi-même sommes très reconnaissants de leur visite et de leur engagement à faire un don de 25 000 dollars, et nous espérons les accueillir à nouveau bientôt. #sweetpotatopiehugs", a-t-il tweeté.