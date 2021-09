Ce regard désapprobateur est devenu l'un des mèmes les plus partagés de tous les temps: il est en vente et les enchères débutent à 13.000 €

En 2013, Chloe Clem est accidentellement devenue une sensation sur Internet à l'âge de deux ans seulement, en faisant un sérieux regard de côté à sa mère, qui filmait sa réaction lors d'un voyage surprise à Disneyland.

Tout a commencé lorsque maman Katie a annoncé un voyage surprise, tout en filmant ses deux filles. Alors que sa sœur aînée Lily fondait en larmes, la caméra a filmé la réaction de la petite Chloé, qui n'était pas impressionnée. Lorsque leur mère a mis la vidéo en ligne, c'est la réaction de la petite Chloe qui a le plus impressionné les internautes. La vidéo a été vue plus de 20 millions de fois sur YouTube.

Retrouvez l'extrait à la 2e minute:

On dit que rien ne meurt sur Internet. Si, pour certains, être immortalisé par des mèmes peut être assez gênant, d'autres sont lentement devenus des stars des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'une de ces stars, connue sous le nom de "side-eying Chloe", met aux enchères son mème viral sous la forme d'un jeton non fongible (NFT). Il s'agit d'un "type spécial de jeton cryptographique qui représente un objet numérique comme une image, une vidéo, un fichier audio, auquel y est rattaché une identité numérique" et ce jeton unique qui ne peut pas être remplacé par un autre.

C'est en 2013 que la petite Chloe Clem, âgée de deux ans, a cassé l'Internet avec son regard désapprobateur, qui est devenu l'un des mèmes les plus partagés de tous les temps. Assise dans un siège de voiture avec un haut rose, la petite fille est devenue virale pour son expression iconique.

Aujourd'hui, après huit ans, alors que la popularité du mème refuse de s'éteindre, la petite fille est prête à le vendre sur le site d'enchères NFT Foundation. Les enchères commencent à 5 Ethereum, une forme de crypto-monnaie qui vaut environ 15 000 dollars, rapporte la BBC. La famille basée dans l'Utah a déclaré qu'après avoir appris l'existence du marché NFT, la vente du mème était une "évidence".



"C'est une opportunité cool, surtout s'il y a un fan de Chloé qui aime ce mème, il pourra le posséder. Même Chloé a dit 'c'est plutôt cool', c'est typique d'un enfant de 10 ans", a déclaré la mère de Chloé au média.



La petite fille de 10 ans, qui est déjà très suivie sur Instagram et TikTok, devrait faire de gros bénéfices avec cette vente aux enchères. Sa mère a déclaré à UNILAD que les fonds récoltés seront consacrés à l'éducation de Chloé.

Le marché des NFT - des crypto-actifs de niche qui sont des enregistrements basés sur la blockchain ( technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle) de la propriété d'un élément numérique tel qu'une image ou une vidéo - est en hausse et les mèmes sont l'un des principaux éléments à se vendre assez rapidement.

Le marché des droits de propriété de ces produits numériques uniques a explosé récemment, après que plusieurs objets bizarres se soient vendus à des millions d'euros. Alors que le mème épique "Disaster Girl" de 2008 - montrant une fille calme face à une maison en feu - s'est vendu 500 000 dollars en avril, le célèbre mème Doge NFT a été vendu 4 millions de dollars en juin et sa valeur estimée est passée à 220 millions de dollars après qu'il soit devenu l'une des plus grandes crypto-monnaies du monde.