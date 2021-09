Deux bébés ont été échangés par erreur à l'hôpital: les familles décident de les élever ensemble

Caterina Alagna et Melissa Fodera, toutes deux âgées aujourd'hui de 23 ans, ont été élevées par les mauvaises familles pendant trois ans après une confusion à l'hôpital à Mazara del Vallo, un port de pêche en Sicile, relate le Daily Mail.



Les mères se sont rendu compte de l'erreur lorsque les fillettes avaient trois ans, et ont échangé les enfants avec les bonnes familles. Ensuite, les familles biologiques ont décidé d'élever les filles ensemble.



"Les filles ont effectivement grandi avec quatre parents et huit grands-parents, et l'expérience a fonctionné", a déclaré Maura Caporiccio, auteur de Sisters Forever, un livre sur l'histoire des filles.



Les deux filles sont nées à 15 minutes d'intervalle le soir du Nouvel An 1998. Trois ans plus tard, Marinella Alagna allait chercher sa fille, Melissa, à la crèche et a remarqué une ressemblance frappante entre une autre fille, Caterina, et ses deux autres filles.



"J'ai reconnu la mère de Caterina, Gisella Fodera, de la maternité, et j'ai eu des soupçons. Quinze jours plus tard, nous avons fait des tests ADN et j'ai perdu la tête. C'était trop surréaliste, trop impossible", dit-elle.



Au départ, la situation était difficile et les familles n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'échanger leurs enfants. "Je défie quiconque d'élever une fille pendant trois ans et de l'abandonner pour une simple erreur", a déclaré Mme Fodera.



Les familles ont alors pris la décision de les élever ensemble. Grâce à cette idée, les familles se sont rapprochées et les filles sont devenues inséparables. "Nous sommes un phénomène. Nous avons huit grands-parents, deux pères et deux mères", a déclaré Caterina.



Melissa a expliqué que Caterina et elle ont appris la vérité à l'âge de huit ans. "Aujourd'hui, aucune de nous n'a de souvenir de la vie avant nos trois ans", a-t-elle dit.



"Aujourd'hui, elles sont plus des jumelles que des sœurs et il y a une sorte d'amour qui lie les deux familles", a déclaré Caporiccio.