Ed Sheeran remplit le stade Roi Baudouin en moins de 2 heures: une seconde date de concert ajoutée

L'auteur et chanteur anglais Ed Sheeran repart en tournée en 2022 et il fera une escale à Bruxelles, au stade Roi Baudouin. Le concert est déjà sold out, mais une seconde date a été ajoutée.

Malgré les problèmes techniques de ce matin sur Ticketmaster, le concert de Ed Sheeran au Stade Roi Baudouin prévu le 22 juillet 2022 affiche complet. Vu la grande demande de tickets, une nouvelle date s'ajoute le samedi 23 juillet 2022. Les tickets sont disponibles dès maintenant via Ticketmaster et Eventim.



Le coup d’envoi du ‘+ - = ÷ x Tour’ sera donné en avril de l’année prochaine, avec un retour aux stades, et des concerts au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe Centrale et en Scandinavie. Sa tournée précédente, ‘Divide Tour’, était la plus réussie à ce jour et son concert belge avait affiché ‘omplet après quelques minutes déjà.





Lors de ces nouvelles dates en 2022, les fans pourront découvrir les nouveaux titres de l’album ‘=’ (qui se prononce ’Equals’) et un set-up live entièrement nouveau. La scène, qu’on annonce impressionnante, sera positionnée au milieu du stade et Ed se trouvera donc parmi ses fans.



Son album ‘=’ tant attendu et dont le premier single ‘Bad Habits’ s’était installé confortablement au #1 de l’Ultratop pendant 7 semaines, sortira le 29 octobre. Son successeur ‘Shivers’ est sorti depuis la semaine passée et avait été présenté aux MTV VMAs cette semaine.



Depuis ses débuts, Ed Sheeran et son équipe se sont dévoués pour combattre la vente et revente de tickets illégale et voilà pourquoi un nouveau système de ticketing digital a été élaboré pour le ‘+ - = ÷ x Tour’. Il rend la revente de tickets illégale impossible et permet aux fans d’acheter un ticket à sa valeur nominale. L’accès au concert sera uniquement possible avec un ticket digital sur smartphone, acheté via les billetteries officielles Ticketmaster et Eventim.