En colère, Emmanuel et Brigitte Macron portent plainte contre un paparazzi

Selon Europe 1, Emmanuel et Brigitte Macron portent plainte contre un paparazzi. Il s'agit du photographe Thibaut Daliphard. Il avait exposé pendant 15 jours des photos de présidents, dont une d'Emmanuel Macron en maillot de bain sur un jet-ski. Un cliché qui se trouvait sur la vitrine d’une galerie d’art située juste en face de l’Elysée. Cela a agacé le couple présidentiel qui passait fréquemment devant cette vitrine.

L'exposition avait pour thème les paparazzades de présidents. Des clichés de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ou encore de François Hollande faisaient également partie de la série.



Le couple présidentiel porte plainte pour atteinte à l’intimité de la vie privée. En début de semaine, l'organisateur de l'exposition aurait été entendu par la police durant 2h30, selon Europe 1. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris concernant le photographe qui est convoqué mardi.



En 2017 déjà, Emmanuel Macron avait porté plainte contre le même paparazzi pour "harcèlement et tentative d’atteinte à la vie privée".



Il aurait espionné le couple sur son lieu de vacances à Marseille et aurait tenté d'entrer dans la résidence. Cette fois-là, le président avait retiré sa plainte.