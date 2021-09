 Harry et Meghan: ces indices qui confirment qu'une série Netflix sur leur vie est en préparation (photos)

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont atterri à Santa Barbara, en Californie, pour retrouver leurs enfants Archie et Lilibet après une "visite publique" à New York. Pendant 3 jours, le duc et la duchesse de Sussex ont effectué une "tournée" très médiatisée à Big Apple au cours de laquelle ils ont rendu hommage aux victimes du 11 septembre 2001, où ils se sont rendus au siège des Nations Unies et où ils ont assisté à un concert pour sensibiliser aux périls qui menacent la planète (climat, famines, pandémies...).

Selon de nombreuses observations faites pendant ce voyage, il se pourrait bien qu'une série ou un film leur soit bientôt consacrée sur Netflix, la plate-forme avec laquelle ils ont signé un contrat de plusieurs millions de dollars. En effet, pendant tout son périple, le couple était suivi d'une équipe de tournage et le prince Harry arborait un microphone.

Installés en Californie, Harry et Meghan, qui se sont retirés de la famille royale britannique après des années de tensions, gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle. Meghan va produire une série Netflix sur l'émancipation des jeunes filles et Harry doit publier ses mémoires en 2022.