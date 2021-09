Véronique Genest a des problèmes d'argent: "J'ai besoin d'au moins 10.000 euros par mois"

"La vie est compliquée", a expliqué l'interprète de Julie Lescaut, invitée sur le plateau de Jordan de Luxe sur Télé Star Play. Et la comédienne de révéler que depuis 2 ans, et le début de la pandémie, les rentrées sont rares et elle puise dans ses réserves. "On a eu deux ans difficile. Beaucoup de mes amis sont en perdition totale. Personnellement, j'avais une réserve [d'argent]. J'arrive au bout de ma réserve". Si la comédienne qui se décrit comme "pas du tout dépensière" - "elle n'achète pas de fringue à plus de 30 euros"- a besoin d'autant d'argent, c'est pour assumer ses frais.

Et de développer: "J'ai des charges énormes... J'ai ma mère à charge dans un Ehpad, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. On a beaucoup de charges, on entretient les gens. On a aussi des frais quotidiens. La vie est compliquée".

Si les apparitions de la comédienne ont été plus rares à l'écran ces derniers temps c'est parce qu'elle souhaitait faire des rôles qui l'enthousiasment. "Je ne voulais pas faire des petits rôles qui ne me passionnent pas...C'est pourquoi j'écris mes propres rôles en ce moment."

Après avoir été questionnée par le présentateur insistant, l'actrice a accepté de révéler quel montant, elle souhaiterait avoir par mois pour subvenir à ses frais: "J'ai besoin d'au moins 10.000 euros par mois".