Billie Eilish interrompt son concert en CRIANT pour interpeller la sécurité (vidéo)

La chanteuse Billie Eilish a interpellé l'équipe de sécurité du festival de musique pour ne pas avoir "prêté attention" à la foule massive qui la regardait se produire à New York vendredi soir. La star était en tête d'affiche du Governors Ball. "Sécurité, pourquoi ne faites-vous pas attention ?" Eilish, 19 ans, a crié, interrompant sa chanson "Happier Than Ever".



La chanteuse a également pointé du doigt une zone spécifique dans la foule, bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'elle a vu qui a suscité l'inquiétude. "Pour de vrai", a-t-elle poursuivi, clairement agacée. "Un travail, s'il vous plaît." Billie Eilish a continué à chanter avant de faire une deuxième pause pour vérifier la foule.

"Tout le monde va bien ? Vous êtes OK ?" a-t-elle demandé, ce à quoi la foule a répondu en criant fort. Le moment a été capturé sur vidéo et téléchargé sur Twitter.

"J'ai perdu 100 000 followers"



Billie Eilish a récemment révélé qu'elle avait perdu plus de 100 000 followers sur Instagram après avoir commencé à porter des vêtements plus près du corps. Beaucoup ont critiqué ses selfies sexy, en particulier ceux dans lesquels elle portait un corset et un soutien-gorge en dentelle.

"J'ai perdu 100 000 followers, juste à cause des seins", a-t-elle partagé dans son article de couverture du numéro d'octobre 2021 de Elle. "Les gens ont peur des gros seins".