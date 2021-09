KJ Apa (Riverdale) est papa: il dévoile "le beau prénom" de son bébé (photo)

L'acteur de Riverdale KJ Apa et sa compagne française Clara Berry sont devenus parents. La petite amie de l'acteur, Clara, a annoncé la nouvelle sur Instagram avec une photo de la main de leur nouveau-né tenant ses doigts. Le mannequin a révélé que leur fils était né le 23 septembre et qu'ils l'avaient appelé Sasha.

Clara a écrit: "Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre. Il est la perfection même. Je suis la plus chanceuse d'avoir maintenant deux hommes dans ma vie, remplissant mon cœur de cet amour cosmique, gigantesque et vaste".





KJ, 24 ans, a reposté la douce photo sur ses stories Instagram. Des amis célèbres, dont ses co-stars de Riverdale, ont envoyé leurs félicitations sur les réseaux sociaux.



Lili Reinhart, qui joue Betty Cooper, a commenté : "J'ai hâte de le rencontrer, félicitations" et a ajouté des émojis cœur.



Camila Mendes, qui joue le rôle de Veronica Lodge, a ajouté : "Un si beau nom. Félicitations Clara !", tandis que Madelaine Petsch, qui joue Cheryl Blossom, a félicité la jeune maman.



Vanessa Morgan, qui joue le rôle de Toni Topaz et qui a aussi récemment eu un fils, a ajouté une série d'émojis en forme de pleurs et de cœurs . KJ et Clara, 27 ans, ont confirmé qu'ils attendaient un bébé ensemble en mai dernier, l'acteur néo-zélandais ayant partagé une photo de Clara avec son ventre rond.



Clara a également documenté sa grossesse sur les réseaux sociaux, en partageant des photos de son ventre depuis mai. Le couple est ensemble depuis août 2020.