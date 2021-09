"Bernard Tapie est dans son dernier combat", révèle son ami Jacques Seguela

Le publicitaire Jacques Seguela était invité sur le plateau de L’heure des Pros, sur CNews, ce lundi 27 septembre. L’ami de Bernard Tapie a donné des nouvelles de l’homme d’affaires. Ses propos ont été relayés par Gala.



Bernard Tapie combat depuis des années plusieurs cancers, à l'estomac et l'œsophage et il ne va pas bien selon les dernières nouvelles.



"Je l’ai vu vendredi comme toutes les semaines, il est très fatigué, il souffre beaucoup, raconte-t-il la voix enrouée par la tristesse. Il est dans son dernier combat et il le sait", a confié l’ami de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille.



Mais il ajoute que Bernard Tapie ne baisse pas les bras et continue son combat contre la maladie. Il tente un nouveau traitement. Mais pour son ami, "Ce sera peut-être le dernier, ça fait tellement mal de le voir".



Récemment, deux de ses quatre enfants ont exprimé leur inquiétude. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer en stade 4. Il ne peut pas aller bien. C'est toujours compliqué, mais il faut avancer. On le fait pour lui aussi", a expliqué Sophie Tapie sur BFMTV .



Il y a quelques jours, Stéphane Tapis a, lui publié une vidéo inquiétante de son père avec cette légende: "Profitez avant qu'il ne soit trop tard".