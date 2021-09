Fabienne Carat enceinte: elle lève le voile sur le lourd secret de sa grossesse

Le 23 septembre, la comédienne Fabienne Carat révélait à Femme Actuelle son secret : elle est enceinte, célibataire et c'est donc sans le papa à ses côtés qu'elle donnera naissance à son enfant.

Cette nouvelle a surpris de nombreux membres de la communauté de Fabienne Carat. Certains se sont dit tristes qu'elle n'ait pas partagé cette heureuse nouvelle plus tôt. Ils auraient voulu se réjouir pour elle un peu plus tôt.

Elle leur a répondu dans un long texte publié sur son compte Instagram. "Certains n’ont pas compris pourquoi j’ai mis tant de temps à partager cette incroyable événement avec vous, je ne vous oubliais pas… Je sais bien que nous aussi nous avons une forte histoire d’amour depuis tellement d’années ; mais ceux qui me connaissent un peu plus, connaissent ma pudeur, savent que je préfère ne parler que des sourires, partager les choses quand je vais bien et quand j’en ai déjà tiré le meilleur. La vie est la plus belle chose qui soit et le destin est le plus coquin. Je leur ai toujours fait confiance. Chaque épreuve est là car on le mérite pour nous donner la chance de grandir. Je ne remercierai jamais assez tous les anges qui croisent mon chemin, me soutiennent et m’encouragent. Je suis chanceuse. Je suis une instinctive passionnée et je vous aime tout court."

Que les fans se rassurent : ils vont désormais pouvoir soutenir leur idole durant la fin de sa grossesse et lors de l'arrivée de son bébé. Même si Fabienne Carat n'en partage pas trop, ses abonnés savent qu'ils sont lus et entendus par l'actrice.