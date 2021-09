Angelina Jolie en couple avec The Weeknd? La rumeur enfle après leur nouveau tête-à-tête

Au mois de juin, après un rendez-vous au restaurant, la rumeur d'une relation entre Angelina Jolie et le rappeur The Weeknd avait vu le jour. Après un nouveau resto en tête-à-tête ce week-end, elle renforce ce scénario.

Samedi soir, l'actrice de 46 ans est arrivée au restaurant Giorgio Baldi à Los Angeles peu après le rappeur qui l'y attendait. Ils sont restés là deux heures et ont quitté les lieux discrètement, mais ensemble, masqués. Ils se sont ensuite rendus chez le rappeur en montant dans la même voiture.

Un nouveau tête-à-tête qui laisse penser que les deux stars sont en couple. Après leur premier rendez-vous en juin, un proche avait expliqué qu'ils se connaissaient de longue date et avaient tous les deux un fort intérêt pour l'Ethiopie. The Weeknd s'est d'ailleurs associé au programme alimentaire mondial des États-Unis et a donné un million de dollars pour l'Éthiopie. Angelina Joli est elle aussi active dans ce pays puisqu'elle y a lancé un programme d'aide aux jeunes filles et c'est là qu'elle a adopté sa fille, Zahara.