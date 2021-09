Harry et Meghan pas si protecteurs de l'environnement qu'ils le prétendent: ce nouveau faux-pas qui ne passe pas

Installés dans un manoir à Montecito en Californie, Meghan et Harry ont pris leurs distances avec la famille royale britannique et se sont construit une nouvelle vie, avec leurs deux enfants.

Ils ont créé la fondation Archewell et ont signé des contrats avec Spotify et Netflix. De nombreux défis les attendent et depuis toujours, a cause environnementale leur tient à cœur. Ils étaient d'ailleurs présents à New York le week-end dernier lors du Global Citizen. Le couple a une fois encore tapé sur le clou de la protection de la planète.

Mais sont-ils totalement crédibles dans ce rôle ? Selon le plus fervents défenseurs de l'environnement, pas vraiment étant donné leur mode de déplacement pour participer à cet événement. Pour leur virée new-yorkaise à près de 4.000 kilomètres de chez eux, ils ont emprunté un jet privé, rapporte le Daily Mail.

Ce qui choque principalement, c'est qu'un vol en avion privatisé est nettement plus polluant qu'un vol commercial. Leur choix est donc en totale contraction avec les valeurs qu'ils défendent… D'autant plus que ce n'est pas la première fois.