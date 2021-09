Kate Middleton ÉTINCELANTE aux côtés de sa belle-famille sur le tapis rouge de la première du film James Bond (photos)

Ce mardi soir, le Royal Albert Hall de Londres accueillait la première mondiale du nouveau film de James Bond. L'occasion pour la famille royale d'Angleterre d'effectuer une sortie conjointe. Le prince Charles, héritier du trône, était accompagné de son épouse Camilla Parker-Bowles en robe longue bleue et scintillante et de son fils William, ainsi que de sa belle-fille Catherine.

Tous les regards étaient justement tournés vers cette dernière, qui a créé la sensation avec une robe digne des plus beaux tapis rouges de Hollywood. La duchesse avait opté pour une robe étincelante dorée de la couturière britannique Jenny Packham.





Le très attendu No Time To Die est le 25ème film de James Bond et le cinquième et dernier mettant en vedette l'acteur Daniel Craig en 007.

Il a fait face à plus d'un an de retard en raison de l'épidémie de Covid – mais sort dans les cinémas britanniques jeudi.

Un certain nombre de travailleurs de la santé et de membres des forces armées ont rejoint la famille royale dans l'auditorium pour regarder le film en guise de remerciement pour leur travail pendant la pandémie de Covid.

Comme le veut la coutume, la famille royale a salué les membres du casting après la projection.

Selon le Daily Mail, Daniel Craig a complimenté Kate Middleton lors de cet entretien: "Vous êtes très jolie", lui a-t-il dit en admirant sa tenue.