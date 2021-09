"Cyril Hanouna, conseiller secret d'Emmanuel Macron", vraiment? Les explications de l’animateur (vidéo)

À l’occasion de la publication de son livre, Cyril Hanouna a accordé une interview à Paris Match, qui titre cette semaine : "Cyril Hanouna, conseiller secret d'Emmanuel Macron". Le trublion de C8 ne semble pas apprécier ce raccourci destiné à faire vendre.

"J'ai simplement dit que je gardais des contacts avec certains membres de la classe politique comme Marlène Schiappa, Jean-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand ou encore Emmanuel Macron. Je peux avoir le président Emmanuel Macron par SMS ou au téléphone sur certaines choses", raconte l’animateur. Et de déplorer : "Il n'en fallait pas plus pour que le magazine s'imagine que je suis un proche conseiller du président. lls ont fait un raccourci !"



Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna s’en prend à Paris Match cette semaine. Il avait tancé la précédente Une du magazine consacrée à Éric Zemmour et sa compagne et qualifié l’hebdomadaire de "torchon".