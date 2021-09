La tournée de Soprano ne passera pas par le stade Roi Baudouin: voici pourquoi

Il a passé un an à travailler (dans l’Espace) et il est redescendu sur terre avec un nouvel album. Soprano est l’un des artistes qui vend le plus en ce moment et il est aussi devenu pour nous, « chasseur d’étoiles »… C’est le titre de son nouvel album. Le rappeur s’est confié à Alix Battard dans le RTL INFO Avec Vous.

Soprano revient donc avec son sixième album solo, un album conceptuel avec un univers hommage aux années 80 et beaucoup de références, notamment aux Inconnus dans ses clips. Ce nouvel opus fait la part belle à des chansons autobiographiques. Dans "Dingue", il dit par exemple : "Oui, mes albums me servent de thérapie".



Qu’est-ce que ce sixième album a soigné chez Soprano ? L’artiste explique qu’il a soigné "beaucoup de choses", notamment le décès de son père durant le confinement. Il l'a aussi aidé à surmonter cette période particulière et à se concentrer sur l'essentiel, avec ses enfants. Qu’est-ce qu’il a fait de plus dingue dans sa vie ? Soprano évoque le jour où il a dit qu’il allait "faire" un stade, le stade Vélodrome à Marseille. Même certains proches lui ont dit qu’il était fou : "C’est Johnny qui fait ça… Mylène Farmer ou des stars internationales ». « Quand je vois qu’on l’a rempli trois fois, c’est incroyable, c’est dingue", dit Soprano.



Une tournée est annoncée en France, mais aucune date en Belgique, pourquoi ? "A la base, c’était prévu au stade Roi Baudouin mais ma scène ne pouvait pas rentrer, c’était un peu compliqué à organiser". On se souvient d’ailleurs du groupe Indochine qui n’avait pas pu se produire dans le stade à Bruxelles, car il estimait que les installations n’étaient pas adéquates. Mais Soprano tient à rassurer ses fans belges. Avec son équipe, il travaille pour pouvoir proposer "un super show événementiel" en Belgique.