Baptiser Lilibet en Angleterre: le prince William ruine les plans de Meghan Markle

Lilibet Diana, la plus jeune enfant du prince Harry et de l'ancienne actrice Meghan Markle, n'a pas encore foulé le sol britannique après sa naissance à Santa Barbara, en Californie, le 4 juin dernier.

Depuis quelques mois, les spéculations sur ce que le duc et la duchesse de Sussex prévoient pour son baptême vont bon train. Le correspondant royal de NBC, Neil Sean, a affirmé qu'il était peu probable que Lilibet Diana célèbre ce moment au sein de la chapelle St George de Windsor et ce, en raison de l'intervention d'un membre de la famille royale.

Et le journaliste de commenter: "L'un des plus gros problèmes que Meghan a vraiment rencontrés est qu'elle voulait que sa fille, Lilibet Diana, soit baptisée à l'endroit où elle s'est mariée avec son mari, le prince Harry, et où le baptême de son premier enfant Archie a eu lieu."

"Mais ses plans ont abruptement été chamboulés. Harry et Meghan étaient tous deux très désireux d'effectuer ce retour et de s'assurer que le baptême ait lieu, en particulier devant Sa Majesté la reine."

"Mais pour aller de l'avant, il y a eu une personne en particulier qui a mis son veto à ces plans. Selon une très bonne source, le prince William est celui qui a dit: "Non, nous ne pensons pas que cela va fonctionner, ce n'était pas une bonne idée."

Le palais de Kensington a refusé de commenter.

La relation du prince William avec son frère cadet, le prince Harry, a été tendue ces dernières années, et les frères n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble depuis que le duc de Sussex a démissionné de son rôle de membre de la famille royale en mars 2020.