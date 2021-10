Le rappeur Ice-T défend la french manucure de sa fille de 5 ans, après la polémique: "Chaque parent est différent et chaque maison a sa propre constitution"

Ice-T soutient la décision de sa femme Coco Austin de laisser leur fille Chanel, âgée de 5 ans, faire une french manucure, en disant qu'il fait simplement la sourde oreille à ses détracteurs qui estiment l'enfant trop jeune.

"Règle n°1 sur internet : Ne pas prêter attention à ce que disent les gens", a déclaré la star de 63 ans dans l'épisode de jeudi de "The View". "Inquiétez-vous des gens qui vous abordent et vous disent des choses dans votre vie réelle".





"Ce sont les personnes dont vous devriez vous préoccuper. Internet, c'est le monde. C'est le monde qui parle, alors je ne fais pas attention."



Le rappeur a dit qu'il reconnaissait, cependant, que "chaque parent est différent".



"Comme je l'ai dit, chaque maison a sa propre constitution", a-t-il ajouté. "On s'en sort bien. Notre bébé va bien."



L'animateur Whooping Goldberg a alors lancé avec passion : "Occupez-vous de vos affaires !"



"J'aime toujours quand les gens disent 'Ils disent'. C'est qui, eux ?" demande Ice-T. "L'internet ? Je ne fais pas attention à ça."

En début de semaine, certaines mamans sur les réseaux sociaux ont eu une frénésie pour les ongles de Chanel, mis en valeur sur une adorable photo de son premier jour d'école.



"Trop jeune pour les ongles !!!!!", a commenté une internaute. Une autre personne, soulignant que Chanel est toujours nourrie au sein, a commenté : "Des conseils pour un enfant de 5 ans, mais vous l'allaitez toujours, allez ....c'est ridicule".



Cependant, d'autres personnes sur les réseaux sociaux ont pris la défense d'Austin.



"Sa petite photo du jour est mignonne", a dit une personne. "Peu importe ce que ces gens disent. Les gens aiment élever les enfants des autres."



Un autre fan a ajouté, "Vous êtes tous si critiques ! Occupez-vous de vos propres enfants et de vos vies. Cette petite fille est bien prise en charge, aimée et bénie."