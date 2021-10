La princesse Beatrice dévoile ENFIN le prénom de sa fille

La princesse Beatrice vient d'annoncer le nom de sa nouvelle petite fille ! La petite-fille de la reine Elizabeth a accueilli son premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi le 18 septembre. Et la petite fille s'appelle Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



Le deuxième prénom de Sienna est un hommage à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth, qui, à la naissance du bébé, a été "ravie de la nouvelle." Beatrice a annoncé le nom complet sur son compte Twitter, en incluant une image avec des pieds de bébé estampillés à côté du texte.



"Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi", a-t-elle écrit. "Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère pour Sienna".





Christopher "Wolfie" est le fils d'Edo issu d'une précédente relation, et Beatrice considère le petit garçon, né en 2016, comme son "fils bonus". La photo du tweet présente des empreintes des pieds de Sienna, son nom complet en script, et son anniversaire, le 18 septembre 2021.



Lorsque Sienna est née, Beatrice et Edoardo ont annoncé sa naissance sur les réseaux sociaux de la famille royale, mais n'ont pas révélé son nom.



"Son Altesse royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d'annoncer l'arrivée de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23 h 42, à l'hôpital Chelsea and Westminster de Londres", peut-on lire dans le communiqué publié le 20 septembre.



"La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital pour ses merveilleux soins".



Sienna est la 12e arrière-petite-fille de la reine Elizabeth. Elle est également la deuxième petite-fille du prince Andrew et de Sarah, duchesse d'York, et la cousine germaine du petit August, le fils de la princesse Eugénie, né plus tôt cette année.