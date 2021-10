Décès de Bernard Tapie: Matt Pokora fait une confidence sur l'ancien président de l'OM

Bernard Tapie, un temps érigé en symbole de la réussite sociale avant d'être rattrapé par les ennuis judiciaires, est mort dimanche à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis plusieurs années, a annoncé sa famille par l'intermédiaire du groupe de presse La Provence.



"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à la Provence, dont il était l'actionnaire majoritaire.



Depuis l'annonce de son décès, les hommages de personnalités et d'anonymes se multiplient sur les réseaux sociaux. Matt Pokora a, lui aussi, adressé ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie. Il a confié que c'est l'ancien président de l'OM qui lui a fait aimer le club marseillais.





"Au revoir BOSS. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches. C’est lui qui est à l’origine de ma passion et amour pour l’OM. Celui qui a construit cette équipe qui, comme beaucoup de gamins de ma génération un peu partout en France, m’a fait tomber amoureux de ce club. Alors merci Monsieur Tapie. À jamais le premier", a écrit le chanteur sur Instagram.