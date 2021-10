Bernard Tapie: cette demande qu’il a faite à ses médecins avant de mourir

Sa mort prochaine ne faisait plus guère de doute. Malgré tout le courage qu’on lui connait, Bernard Tapie a succombé à la longue maladie qui l’affectait. L'ex-homme d'affaires, ministre, acteur, patron de presse et dirigeant de club est mort dimanche à 78 ans d'un cancer.

Au sommet de la gloire et du succès dans les années 1980, la fin de sa vie a été rythmée par la maladie et les affaires judiciaires. Très affaibli mais toujours combatif, Bernard Tapie comparaissait encore en mai devant ses juges dans un des volets de "l'affaire de sa vie", son conflit financier de près de trente ans avec le Crédit Lyonnais autour de la revente de l'équipementier sportif Adidas.

Avec un certain sens de l’honneur, Bernard Tapie tenait à poursuivre cette bataille. "Il avait en ligne de mire le 6 octobre, c'est la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision de justice le 6 octobre. Et il avait demandé à ses médecins de tenir jusqu'au 6 octobre. Il savait qu'il n'irait pas au-delà", a raconté Marc-Olivier Fogiel sur BFMTV. Et d’ajouter : "Il savait depuis la rentrée, que chaque jour qui passe étaient un jour gagné, mais un jour gagné pour le 6 octobre. Il voulait être là à ce moment-là pour des raisons qui lui sont propres."