Katy Perry en galère de robe en plein show: Orlando Bloom se précipite sur scène pour l'aider (vidéo)

Sur la scène de l'événement Power of Women de Variety, Katy Perry a eu besoin d'aide pour défaire le corset de sa superbe robe Schiaparelli - et a demandé l'aide de son futur mari. "Orlando, peux-tu défaire mon corset ?", a demandé la chanteuse de 36 ans dans une vidéo capturée par une personne dans la foule.



Katy Perry a ensuite expliqué au public que sa robe était "un peu serrée" et qu'elle ne pouvait pas "chanter" tant qu'elle n'était pas desserrée.

L'acteur de 44 ans n'a pas perdu de temps. Il a sauté immédiatement sur scène pour aider sa compagne.



"Tire jusqu'en bas, j'ai une gaine ici", a dit Katy Perry à Orlando Bloom, sous le regard et les applaudissements de la foule. "Jusqu'en bas. OK, maintenant, je peux respirer."



Le comédien s'est exécuté et a embrassé la chanteuse sur l'épaule avant de retourner à son siège. Peu de temps après la fin de l'événement à Beverly Hills vendredi, Orlando Bloom s'est exprimé sur Instagram pour féliciter la femme de sa vie. "C'était un privilège de célébrer le pouvoir des femmes hier soir ?? Je suis si fière de toi et de ton cœur immense qui défend tous ceux qui t'entourent. @fireworkfoundation est l'essence même de ton esprit magnifique et enfantin".



Le couple est fiancé depuis février 2019 et a est parent de Daisy Dove, 1 an. Orlando Bloom est également papa d'un fils de 10 ans, Flynn, qu'il a eu avec son ex-femme, Miranda Kerr.