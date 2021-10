Meghan Markle sur le point de se lancer dans une nouvelle entreprise lucrative qui fera d'elle une milliardaire?

Les tabloïds britanniques s'emballent ce matin en spéculant sur la prochaine entreprise lucrative de la duchesse de Sussex, Meghan Markle. Selon plusieurs sources, le prince Harry et son épouse Meghan Markle auraient été aperçus à plusieurs reprises à proximité du ranch de luxe de la société Guthy-Renker, spécialisée dans les cosmétiques. Il n'en fallait pas plus pour que les journalistes spéculent sur le fait que l'ancienne actrice Meghan Markle souhaiterait lancer sa propre marque de cosmétiques et marcher ainsi dans les pas de la star américaine Kylie Jenner, devenue à 21 ans la plus jeune milliardaire du monde (sans compter les héritiers), sacrée par le magazine Forbes.

La semaine dernière, le Daily Mail avait également révélé que le duc et la duchesse de Sussex avaient volé à bord d'un jet privé appartenant à la société Guthy-Renker, après leur visite VIP de New York. Des liens témoignant d'une étroite proximité qui laisse penser qu'un pacte commercial est en cours.