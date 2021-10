Louane et son chéri Florian Rossi, réunis pour un défilé: rare apparition publique pour le couple d'artistes

Depuis près d'une semaine, les défilés se succèdent. Devant un public masqué et muni du pass sanitaire, la Fashion week a démarré à Paris, avec la plupart des grandes maisons qui renouent avec le défilé après la parenthèse des présentations en digital, en raison de la pandémie de Covid.

Ce mardi 5 octobre, c'était au tour du grand groupe Miu Miu. À cette occasion, de nombreuses célébrités ont tenu à assister au show de cette maison emblématique. Parmi elles, la chanteuse Louane et son compagnon Florian Rossi. Vêtu de noir et de rose, le couple s'est affiché parfaitement assorti. Rayonnants et amoureux, les deux jeunes artistes ont posé sous l'objectif des paparazzis.

Durant le confinement, Louane avait donné naissance à son premier enfant : une petite fille prénommée Esmée. Dans des interviews données à la presse, elle parlait de la venue au monde de sa fille comme "un moment exceptionnel". La chanteuse, qui évite de trop en montrer ou en dire sur les réseaux sociaux, ne dévoilera pas le visage de sa fille. "Non, je ne vais pas la montrer, et je ne la montrerai jamais, en fait. Parce que cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie, et pas elle. Mais ma fille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui. Je suis très, très heureuse, comme toute jeune maman j'imagine, de vivre ce moment. C'est trop beau, en vrai", avait-elle expliqué à ses abonnés Instagram.