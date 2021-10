Teri Hatcher et James Denton, les anciens amants de la série Desperate Housewives, se retrouvent dans un film

C'est une nouvelle qui a réjoui de nombreux fans. L'actrice Teri Hatcher, qui interprétait Suzan dans la série Desperate Housewives diffusée sur RTL-TVI de 2005 à 2013 a annoncé qu'elle allait retrouver l'acteur James Denton (alias Mike Delfino dans la même série) mais cette fois-ci c'est dans un film de Noël. Les deux stars de la série télévisée à succès "Desperate Housewives" apparaîtront en couple à l'écran dans le film "Un baiser avant Noël" dont la sortie est prévue pendant les fêtes de fin d'année et qui est produit par la chaîne de télévision américaine Hallmark.

Teri Hatcher et James Denton incarneront le couple marié Joyce et Ethan. Le film suivra Ethan après avoir fait le vœu que sa vie soit différente. Il se réveille un jour et découvre qu'il n'est plus marié, que ses enfants sont partis et qu'il est PDG d'une grande entreprise.

La star a partagé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux en confiant dans une vidéo destinée à ses abonnés le bonheur d'avoir retrouvé son ancien partenaire à l'écran.