De petits "fossiles vivants" à 3 yeux retrouvent la vie après avoir été endormis pendant des décennies

Les averses abondantes des moussons dans l'état américain de l'Arizona ont réveillé d'étranges "crustacés à trois yeux" d'un sommeil de plusieurs décennies. Des centaines de créatures ressemblant à des petits crabes, connues sous le nom de Triops, ont émergé de minuscules œufs et ont commencé à nager autour d'un lac temporaire formé dans le parc national du Wupatki National Monument, à environ 50 kilomètres de la ville de Flagstaff.

Les œufs de Triops peuvent rester dormants pendant des années jusqu'à ce que suffisamment de précipitations arrivent et leur donnent suffisamment de temps et d'espace pour éclore et mûrir.

"Ensuite, ils se gavent, atteignent l'âge adulte en un peu plus d'une semaine, se reproduisent et pondent plus d'œufs pour répéter le cycle", a écrit le personnel du parc sur Facebook.

Le cycle de vie des Triops est incroyablement court - généralement environ 90 jours - mais les nouveau-nés à Wupatki n'ont eu que quelques semaines pour éclore, atteindre la maturité et pondre plus d'œufs avant que le lac ne s'assèche, selon Live Science.

Etant nombreux cette année, Ces fossiles vivants mesurant 5 cm ont déconcerté les visiteurs et les rangers du parc.