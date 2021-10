Jeny, la danseuse bruxelloise qui avait posté une photo le visage tuméfié, donne de ses nouvelles: "Ça commence à partir"

Nous vous en parlions il y a 3 jours, la danseuse et influenceuse bruxelloise Jeny Bonsenge a dénoncé les violences qu'elle affirme subir au sein de son couple. La jeune femme avait publié une photo de son visage tuméfié, son oeil visiblement blessé, sur son compte Instagram. Elle a expliqué avoir essuyé des coups de son époux. Sa publication avait été repostée de très nombreuses fois par des personnes influentes ou anonymes, saluant le courage de l'artiste.

Jeny a donné de ses nouvelles ce mercredi soir sur le réseau social Instagram, dans des courtes vidéos publiées en Story où elle apparaît sans filtre, l'oeil visiblement moins gonflé mais toujours un peu rouge et abîmé.

"Merci à tous ceux qui m’ont conseillé la pommade Arnica, ça marche vraiment bien. Ça commence à partir. Quelqu'un m’a aussi dit qu’on veut que ça parte vite, mais il faut aussi que ça parte vite dans le cœur... donc y a deux jobs à faire.

Merci à tous ceux qui me soutiennent émotionnellement et qui m'envoient que du love. J’essaie de lire tous vos messages.

Merci pour les prières, les mots, les encouragements, vos témoignages, c’est quelque chose qui m’a fortifié. J’en ai toujours besoin donc n’hésitez pas à m’envoyer des messages, même s’ils sont super longs parfois, je prends vraiment le temps de lire. Il y a des moments comme ça, j’me pose et je lis vos messages. Et ça me fait vraiment du bien.

Merci beaucoup. Vos messages me font du bien"