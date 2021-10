La chanteuse Adele en couverture de Vogue: elle évoque son divorce, son régime et son nouvel amour

L'interprète de "Someone Like You", 33 ans, est entrée dans l'histoire ce jeudi en tant que première célébrité à couvrir la couverture du Vogue édition britannique et de celle américaine. Dans la bible de la mode, Adele qui est habituellement très discrète sur sa vie privé se livre comme jamais. Elle a évoqué sa rupture avec son ex-mari Simon Konecki, sa transformation physique et son nouvel amour, Paul Rich.

Son divorce

Dans cette interview – qui est sa première depuis cinq ans – Adele a également évoque son divorce avec Simon, 47 ans, affirmant qu'elle l'avait "quitté" et "aurait été misérable si elle n'avait pas pensé d'abord à elle".

L'ancien couple a annoncé qu'ils se séparaient en avril 2019, Adele engageant une procédure légale cinq mois plus tard. Et de développer les raisons de la rupture de sa relation: "Quand j'avais 30 ans, toute ma vie s'est effondrée et je n'en ai eu aucun avertissement. Ce n'était plus juste pour moi. Je ne voulais pas finir comme beaucoup d'autres personnes que je connaissais. Ce n'était pas misérable, mais j'aurais été misérable si je n'avais pas pensé à moi en priorité. Mais, ouais, il ne s'est rien passé de mal ou quelque chose comme ça."

Et d'ajouter: "J'étais gênée. J'étais vraiment gênée de ne pas donner l'impression de faire mon possible pour que cela fonctionne. Nous avons été formées en tant que femmes à continuer d'essayer, même par les films que nous avons regardés quand nous étions petites. À l'époque, cela m'a brisé le cœur, mais je trouve cela tellement intéressant maintenant. Comment on nous dit, prends sur toi..."

Sa transformation physique

Adele a révélé qu'elle était devenue accro à l'exercice.

Evoquant son incroyable perte de poids en l'espace de deux ans, elle a évoqué comment ce changement physique est arrivé: "C'était à cause de mon anxiété. En m'entraînant, j'ai commencé à me sentir mieux. Il ne s'agissait jamais de perdre du poids, il s'agissait toujours de devenir fort et de me donner du temps chaque jour sans mon téléphone. J'en suis devenue assez accro. Je m'entraîne deux ou trois fois par jour maintenant."

Adele fait des séances quotidiennes d'haltérophilie et des entraînement en circuit rigoureux tous les jours - deux fois par jour si son anxiété est élevée - depuis trois ans et plus.

Pour la photo de couverture du magazine, Adele a posé dans une robe corset de Vivienne Westwood dans laquelle elle fait apparaître son ample poitrine.

Son nouvel amour, Paul Rich

Après son divorce, Adele confie être sortie avec plusieurs hommes: "Mais ils ont détesté ça. Ils trouvaient ça stressant d'être dehors ou vu avec moi..." Et puis la star a rencontré l'agent américain Rich Paul qui n'était pas du tout stressé par ça. "J'ai l'impression que c'est naturel entre nous et il est hyper prévenant...(...) Il est super. Il est tellement drôle. Il est si intelligent, tu sais."

Rich et Adele ont confirmé leur histoire d'amour le mois dernier après avoir été repérés lors d'un dîner romantique. Cet été au mois de juillet, les rumeurs allaient bon train entre Rich Paul et Adele qui avaient été aperçus ensemble à un match des finales de la NBA à Phoenix, en Arizona.

Depuis, ils sont devenus officiels sur Instagram et ont "rencontré les enfants de l'autre" et sont "inséparables" selon plusieurs sources.

Adele aurait déjà présenté l'agent sportif beau Rich, 39 ans, à Angelo – son fils de huit ans qu'elle a eu avec son fils Simon – elle a elle-même également déjà passé du temps avec les trois enfants de Rich.